Как Киркоров чуть не увел Королеву у Николаева: а сам был женат на Пугачевой!

Филипп Киркоров, поздравляя с 50-летним юбилеем Наташу Королеву, признался, что между ними были чувства. Это случилось, когда оба были несвободны – он женат на Алле Пугачевой, она – замужем за Игорем Николаевым. Проговорился о личном поп-король, поздравляя артистку с днем рождения публично.

«Наташка, с большим юбилеем тебя! С днем рождения! Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день... Готов был носить не только на плечах тебя, но и на руках, мое солнце! Люблю тебя все сердцем и душой!» - написал Киркоров в соцсетях.