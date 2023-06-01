Нежное послание в трех словах: Игорь Николаев публично высказался в адрес Наташи Королевой – вспомнил о бывшей

Главная Русалка нашей страны, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева накануне, 31 мая, отметила день рождения. Певице исполнилось пятьдесят лет.
Наташа Королева весь день получала поздравления от близких, коллег и поклонников. Не остался в стороне от юбилейных мероприятий в честь его бывшей супруги и именитый композитор и поэт-песенник Игорь Николаев.
Послание для Наташи Королевой, состоящее из трех слов, Игорь Николаев оставил в своем микроблоге.
«С большим юбилеем», - написал маэстро.
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Игорь Николаев поделился архивным снимком, на котором предстал вместе с Наташей Королевой во времена небывалой популярности их дуэта «Дельфина и Русалки».
Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева больше десяти лет прожили в браке и расстались в 2001-м году.
Наташа Королева и Игорь Николаев на архивном фото. Фото: соцсети