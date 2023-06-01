Нежное послание в трех словах: Игорь Николаев публично высказался в адрес Наташи Королевой – вспомнил о бывшей

Игорь Николаев. Фото: Global Look Press

Известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев публично высказался в адрес Наташи Королевой.

Главная Русалка нашей страны, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева накануне, 31 мая, отметила день рождения. Певице исполнилось пятьдесят лет.

Наташа Королева весь день получала поздравления от близких, коллег и поклонников. Не остался в стороне от юбилейных мероприятий в честь его бывшей супруги и именитый композитор и поэт-песенник Игорь Николаев.

Послание для Наташи Королевой, состоящее из трех слов, Игорь Николаев оставил в своем микроблоге. 

«С большим юбилеем», - написал маэстро.

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Игорь Николаев поделился архивным снимком, на котором предстал вместе с Наташей Королевой во времена небывалой популярности их дуэта «Дельфина и Русалки».

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева больше десяти лет прожили в браке и расстались в 2001-м году.

Наташа Королева и Игорь Николаев на архивном фото. Фото: соцсети

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