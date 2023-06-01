Нежное послание в трех словах: Игорь Николаев публично высказался в адрес Наташи Королевой – вспомнил о бывшей

Главная Русалка нашей страны, исполнительница хита «Желтые тюльпаны» Наташа Королева накануне, 31 мая, отметила день рождения. Певице исполнилось пятьдесят лет.

Наташа Королева весь день получала поздравления от близких, коллег и поклонников. Не остался в стороне от юбилейных мероприятий в честь его бывшей супруги и именитый композитор и поэт-песенник Игорь Николаев.

Послание для Наташи Королевой, состоящее из трех слов, Игорь Николаев оставил в своем микроблоге.