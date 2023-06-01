Самбурская в сарафанчике расположилась посреди улицы: ногу на ногу закинула, бедро оголила

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская старается держать поклонников в курсе событий своей карьеры. Она сейчас задействована в съемках нового сериала, и для новой роли ей пришлось сменить имидж. В кадре она будет брюнеткой с челкой и каре, носящей платья в цветочек.
Настасья Самбурская. Фото: соцсети
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Как кипит работа, Самбурская показала в своем микроблоге накануне. Закулисье без прикрас получилось очень впечатляющим, ведь красотка позировала сидя на стуле посреди улицы, закинув ногу на ногу. Эффектный жест вызвал у поклонников буру восторгов – подол платья Настасья задрала, раскрыв загорелые ножки.