Самбурская в сарафанчике расположилась посреди улицы: ногу на ногу закинула, бедро оголила

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская старается держать поклонников в курсе событий своей карьеры. Она сейчас задействована в съемках нового сериала, и для новой роли ей пришлось сменить имидж. В кадре она будет брюнеткой с челкой и каре, носящей платья в цветочек.