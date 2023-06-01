Очаровательный рыжик с бесцветными бровями: как выглядит годовалый сын сбежавшей в США Кати Токаревой из «Дома-2»

Экс-участники «Дома-2», супруги Катя Токарева и Юрий Слободян в конце мая отпраздновали первый день рождения сына Марка. Наследнику пары исполнился годик.
Малыш Кати Токаревой и Юрия Слободяна растет очаровательным, у него рыжие волосы, бесцветные брови и ресницы и светло-голубые глаза. Всякий раз, когда Катя Токарева публикует в микроблоге кадры с участием Марка, ее поклонники приходят в умиление.
Особенно милыми получаются видео, на которых Марк запечатлен во время поедания фруктов и ягод. Катя Токарева показывала, с каким аппетитом ее сын поедал персик, а теперь настало время черешни.
«Черешня», - так и подписала умилительное видео с Марком Катя Токарева.
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Напомним, сын Кати Токаревой и Юрия Слободяна родился в Польше, куда пара перебралась на ПМЖ несколько лет назад. Зимой этого года семейство переехало в США.
Сын Кати Токаревой и Юры Слободяна. Фото: соцсети