Сафонов и Савельева принесли сына к Стене Плача в Иерусалиме: молятся

Певица Саша Савельева сообщила подписчикам, что они с мужем Кириллом Сафоновым впервые принесли сына к Стене Плача. Мальчику Леону 4 годика, он давно живет в Израиле, но только сейчас побывал у одной из главных святынь Иерусалима.

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Как это было, Савельева сфотографировала и опубликовала в соцсетях. Она призналась, что сама была у Стены Плача в последний раз в 2009 году. и теперь они решили побывать здесь всей семьей, дабы молиться снова о главном.

«Что я тогда попросила? Здоровье. Семью. Детей. Вдохновения для любимой профессии. Ощущения гармонии с внутренним и внешним миром. И вот спустя эти годы я снова перед ней. Стою, думаю, молюсь. Мои желания не сильно изменились, но к ним прибавилось еще одно... очень важное», - рассказала певица.

О чем молилась Савельева с ребенком на руках, она не сообщила. К слову, мальчика звезда до сих пор не показывает никому.