Новости шоу-бизнеса: Равшана Куркова тайно родила второго ребенка, Земфира* получила французское гражданство, 83-летний Аль Пачино станет отцом

Земфира* обзавелась французским гражданством

СМИ в последний день весны сообщили, что живущая больше года в Париже певица Земфира* обзавелась французским паспортом. В Европу звезда уехала вслед за актрисой Ренатой Литвиновой, с которой неразлучна.

Аль Пачино готовится стать отцом

83-летний Аль Пачино через пару месяцев вновь станет отцом. Малыша Аль Пачино подарит его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла. Это убедт его четвертый ребенок.

Равшана Куркова тайно родила

Актриса Равшана Куркова призналась, что в марте тайно родила ребенка. Она стала мамой девочки, подарив сыночку Гаспару сестренку. Примечательно, что звезда умело скрывает не только свои беременности, но и бойфренда, от которого рожает.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.