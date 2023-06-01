Валя Карнавал спустила штаны перед зеркалом: бывший взвоет от отчаяния

Звезда Интернета, певица и блогер Валя Карнавал недавно рассталась с бойфрендом Сашей Стоуном. Они планировали свадьбу, он очень хотел детей, но все закончилось неожиданно и без объяснения причины для широкой публики.

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Чтобы отвлечься, Валя слетала в отпуск в Таиланд, затем по возвращении с головой ушла в работу. Но вечерами накатывает грусть, поэтому она берет в руки телефон и отвлекается привычным способом – общением с подписчиками, фото и видеосъемками. На этот раз она подразнила фолловеров снимком из ванной.

Стоя перед зеркалом, Валентина спустила штаны, потянув их за пояс. Девушка оголила свою точеную талию и пирсинг на животе, к радости фанатов. Поклонники давно заметили, как сильно постройнела звезда, аж одежда сваливается, и теперь советуют ей обновить гардероб.