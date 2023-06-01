Юлия Михалкова распахнулась, засветив лифчик в пайетках: думала, никто не увидит

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова давно покинула шоу «Уральские пельмени», сделавшее ее знаменитой на всю страну. Теперь звезда играет в театре, а также занимается волонтерскими экопроектами. Также она ведет соцсети, в которых общается с поклонниками.

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Чтобы пополнить контент новыми кадрами, Михалкова накануне отправилась на фотосессию. Она нарядилась в бомбер и брюки, усыпанные пайетками. Мероприятие организовали на парковке, и в ожидании необычных кадров красотка расстегнула молнию на бомбере, засветив лифчик на тонкой перемычке. Наверное, думала, никто не увидит, но подписчики заметили и указали ей на неосторожность.