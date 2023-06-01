Ротару отвернулась от Вайкуле: держится подальше от оскандалившейся артистки

Пока Лайма Вайкуле все сильнее зарывается в скандалах после своих собственных заявлений и поступков, ее коллега София Ротару тактично молчит. И на днях исполнительница из Латвии посетовала, мол, потеряла из виду Софию Михайловну, не знает, где сейчас «хуторянка», на связь совсем не выходит.

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Оказалось, Ротару намеренно отстранилась от Вайкуле. Это сообщил ее экс-директор Сергей Лавров. Звезда советской эстрады не хочет быть втянута в провокации, которые устраивает – намеренно или случайно – Лайма.

«Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет», — считает Лавров. И объясняет: «У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно».

Вайкуле летом собирается устроить фестиваль в Юрмале, пригласила оскандалившихся музыкантов выступать. Наверное, артистка звонила Ротару, чтобы пригласить и ее выйти на сцену.

По материалам сайта mk.ru