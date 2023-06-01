Белла играет, а котик ей помогает: Климова запечатлела дочку от Месхи за фортепиано

Актриса Екатерина Климова недолго была в разъездах. Звезда сцены летала на гастроли с антрепризой «Любовные письма», в которой выступает с Гошей Куценко, и уже вернулась домой, к детям.

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Свой вечер после воссоединения Климова показала в микроблоге. Семилетняя дочка Белла устроила маме музыкальный прием, усадив ее в ряд слушателей музыкального концерта. Игру малышки на фортепиано звездная мама засняла на видео. Девочка усердно стучала по клавишам, а домашний питомец сфинкс пытался помогать Белле играть, любопытно постигая процесс.