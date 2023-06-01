Назло бывшему: Валя Карнавал выставила свои ядреные прелести напоказ в откровенном бюстье – и гулять по ночному городу

Интернет-звезда Валя карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, пережила разрыв в отношениях с Сашей Стоуном, то есть блогером Александром Зарубиным. Пара встречалась год, он сделал ей предложение, но вместо загса они почему-то расстались. Официально комментировать разрыв парочка не берется.

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Карнавал не показывает своих страданий, хоть и признается, что сейчас у нее тяжелое время. Зато ее наряды стали более откровенными. На ночь глядя красотка нарядилась в соблазнительный топ-бюстье, выставив напоказ ядреные полушария груди. Вместе с подругой они пошли на прогулку по ночному городу, о чем Валя сообщила подписчикам в Сети.