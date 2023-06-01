Севастьянова в миниатюрном наряде сверкнула нижним бельем: красуется перед зеркалом, кружева выказывает

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Москву после продолжительного отсутствия. Она успела побывать в Дубае, на Мальдивах, в Монако, но и на родине задержится недолго – привыкла жить в постоянных разъездах.

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В Москве у нее куча важных дел, но и для развлечений красотка всегда находит время. Про соцсети звезда спорта не забывает и регулярно освещает свои будни в микроблоге. Любимый контент подписчиков – это снимки нарядов Севастьяновой. И чем роскошнее звезда, тем восторженнее отзывы. На этот раз Каролина оделась просто, но не без изюминки. Она выбрала лаконичный комплекс, состоящий из кроп-топа и облегающих джинсов. В роскошном декольте Севастьяновой фолловеры углядели нижнее белье, кружевами которого та без зазрения совести сверкнула, и ахнули от смелости звезды.