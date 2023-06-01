Земфира* выступила с заявлением относительно своего иностранного гражданства

Певица Земфира* выступила с заявлением относительно новостей о французском гражданстве, которое якобы она получила на днях. Исполнительница уверяет, что сообщения об этом – неправда, и она по-прежнему обладает только одним паспортом.

«Я - гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет», - отрезала артистка у себя в микроблоге.

Она подчеркнула, что продолжает платить налоги в бюджет родины, несмотря на то, что больше году не проживает в России. Напомним, певица уехала в Париж вместе со своей подругой Ренатой Литвиновой, позже была признала иноагентом, а в мае 2023 года подала заявление в суд с просьбой снять с нее этот статус.

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.