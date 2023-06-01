Нюша в юбке в сетку блеснула своими аппетитными бедрами: скрестила ножки, подставив «сдобу» солнцу

Нюша продолжает строить карьеру в шоу-бизнесе. Она одна из самых известных исполнительниц в России. Недавно певица возобновила выступления. Она приложила усилия, чтобы похудеть после вторых родов. Теперь в Дубае артистка предстает на публике в дерзких образах. При этом звезда также успела отдохнуть на Бали.
И на курорте Нюша успела устроить фотосессию на скалистом побережье. Она облачилась в вязаный наряд. Певица предпочла оголить свой живот. Под юбкой-сеткой было видно мощные бедра. Трусики телесного цвета сливались с кожей. Артистка прильнула тылом к скале, подставив солнцу свои прелести.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица», «Как это шикарно», «Моль поела?», «Видно, что бедра прокачаны», «А почему живот так торчит?», «Наша сытная девочка», «Отличный образ», — стали писать подписчики.