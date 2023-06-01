Нюша в юбке в сетку блеснула своими аппетитными бедрами: скрестила ножки, подставив «сдобу» солнцу

И на курорте Нюша успела устроить фотосессию на скалистом побережье. Она облачилась в вязаный наряд. Певица предпочла оголить свой живот. Под юбкой-сеткой было видно мощные бедра. Трусики телесного цвета сливались с кожей. Артистка прильнула тылом к скале, подставив солнцу свои прелести.

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