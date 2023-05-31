Чресла сдулись, «вишенки» торчат: Волочкова в «опасном» монокини засветила интимное – народ ахнул

Анастасия Волочкова уже много лет строит карьеру. Она стала знаменитой балериной. В свои 47 лет артистка продолжает выступать на сцене. Однако все чаще она оказывается в скандальных ситуациях. Недавно блондинка засветила трусики на музыкальной премии. А вот 31 мая звезда решила похвастаться тем, что похудела.
На этот раз Волочкова запечатлелась в зеленом монокини. Она красовалась перед зеркалом, продемонстрировав точеные ножки. А так как балерина была без лифчика, то продемонстрировала всем свою грудь с напряженными «вишенками». Анастасия выбрала позу, которая сделала ее талию еще более тонкой.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошарашены увиденным. Многие подвергли критике не только фото, но и фигуру звезды. «Такая стройность? Нет! Не женская фигура», «У женщин бедра должны быть», «Печальный вид», «Ну все же видно», «Как это откровенно», «Кожа скукожилась ниже талии», — стали писать в Сети.