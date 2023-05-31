Чресла сдулись, «вишенки» торчат: Волочкова в «опасном» монокини засветила интимное – народ ахнул

На этот раз Волочкова запечатлелась в зеленом монокини. Она красовалась перед зеркалом, продемонстрировав точеные ножки. А так как балерина была без лифчика, то продемонстрировала всем свою грудь с напряженными «вишенками». Анастасия выбрала позу, которая сделала ее талию еще более тонкой.

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