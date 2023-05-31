Постройневшая Рудова втиснула свои шаровидные прелести в крохотное платье: мякоть рвется наружу

В соцсети Наталья выложила видео. Она покрасовалась в крохотном шифоновом платье с леопардовым принтом. Актриса втиснула свои формы в наряд на завязках. Она убрала локоны, оголив свое пышное декольте. Рудова решила похвастаться своим телом.

«Все девочки, когда скинули 500 грамм», — написала звезда.

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