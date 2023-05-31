Постройневшая Рудова втиснула свои шаровидные прелести в крохотное платье: мякоть рвется наружу

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она регулярно появляется в новых проектах. Блондинка порой предстает в смелых образах. Она не стесняется оголяться ни перед камерой, ни в обычной жизни. Артистка признавалась, что часто занимается спортом. На этот раз звезда с самого утра обнаружила, что похудела.
В соцсети Наталья выложила видео. Она покрасовалась в крохотном шифоновом платье с леопардовым принтом. Актриса втиснула свои формы в наряд на завязках. Она убрала локоны, оголив свое пышное декольте. Рудова решила похвастаться своим телом.
«Все девочки, когда скинули 500 грамм», — написала звезда.
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Поклонники были в восторге от увиденного. Многие отметили, что формы актрисы идеальные.
«Ой, как горячо», «Что за кошечка», «Прям грудь рвется наружу», «Вам не надо худеть, все прекрасно», «Вау, какая куколка», «Тут просто одно загляденье», — стали писать в Сети.