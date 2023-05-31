Валя Карнавал в тонкой майке склонилась к камере: рукой едва прикрыла свою «щель порока»

На этот раз Валя поделилась домашними кадрами. Она предстала без макияжа с падчами под глазами. Блогерша в крохотных шортах зашла в ванную и нагнулась к камере. Тонкая белая майка подчеркнула декольте. Карнавал рукой прикрыла свою ложбинку. Но потом на кухне звезда все же показала свои полушария груди.

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