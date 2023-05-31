Валя Карнавал в тонкой майке склонилась к камере: рукой едва прикрыла свою «щель порока»

Валя Карнавал уже успел прославиться на всю страну. Она стала популярным блогером, а также певицей. Зачастую юная артистка кривляется на камеру, а также предпочитает носить смелые наряды. Недавно она призналась, что у нее кризис в отношениях с женихом Сашей Стоуом, Звезда съездила в Таиланд и стала регулярно делиться пикантными кадрами.
На этот раз Валя поделилась домашними кадрами. Она предстала без макияжа с падчами под глазами. Блогерша в крохотных шортах зашла в ванную и нагнулась к камере. Тонкая белая майка подчеркнула декольте. Карнавал рукой прикрыла свою ложбинку. Но потом на кухне звезда все же показала свои полушария груди.
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Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что даже в домашней обстановке она выглядит привлекательно.
«Ну очень хороша», «Какая куколка», «Ого, вот это декольте», «Без лифчика? Все парни прильнули к экранам», «Лишила дара речи», — стали писать в Сети.