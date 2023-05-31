«Леве очень понравилось»: Лиза Арзамасова запечатлела, как годовалый сын познакомился с пушистыми членами семьи

На этот раз Арзамасова отправилась за город. Она провела время со своей мамой Юлией. Актриса познакомила наследника с пушистыми членами семьи — собачками. Она показала, как мальчик удивленно наблюдает за ними. Лев даже погладил одну из собак. Лиза показала ему, где у питомца глазки, а где ушки и носик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».