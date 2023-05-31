«Леве очень понравилось»: Лиза Арзамасова запечатлела, как годовалый сын познакомился с пушистыми членами семьи

Лиза Арзамасова. Фото: Global Look Press

Актриса поделилась трогательными кадрами. Звезда показала наследника в гостях у бабушки.

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она недавно снялась в продолжении ситкома «Папины дочки». Поклонники отмечают, что за минувшие годы актриса почти не изменилась. Однако она вышла замуж за Илью Авербуха и стала мамой. Теперь артистка все свободное время проводит с крохой-сыном Левой.

На этот раз Арзамасова отправилась за город. Она провела время со своей мамой Юлией. Актриса познакомила наследника с пушистыми членами семьи — собачками. Она показала, как мальчик удивленно наблюдает за ними. Лев даже погладил одну из собак. Лиза показала ему, где у питомца глазки, а где ушки и носик. 

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Потом Лиза вышла на прогулку с наследником. Она нарядила его в куртку и модную шапочку. Мальчик задорно бежал на лужайке. 

«Леве очень понравилось дружить с собаками», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились кадрами. «Семейная идиллия», «Какой прекрасный Лев Ильич», «Как классно», «Лиза, вы невероятная! Какая-то волшебная и не земная!» — стали писать подписчики.

 

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