Клава Кока в лаковом костюме с откровенными разрезами сверкнула телом: в мини-юбке подвесили на веревках

На этот раз Клава поделилась новыми кадрами. Она появилась на съемках нового клипа. Певица облачилась в лаковый костюм с мини-юбкой и белым жакетом с откровенными разрезами на завязках. Примечательно, что артистка отказалась от лифчика, засветив прелести. А потом Коку подвесили на тросах. Она едва прикрыла сокровенное.

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