Клава Кока в лаковом костюме с откровенными разрезами сверкнула телом: в мини-юбке подвесили на веревках

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных молодых исполнительниц. Блондинка не перестает удивлять фанатов своими образами. С каждым годом ее луки становятся все смелее. Она не скрывает, что мечтает о свадьбе и детях. И порой звезда получает предложения даже во время концертов.
На этот раз Клава поделилась новыми кадрами. Она появилась на съемках нового клипа. Певица облачилась в лаковый костюм с мини-юбкой и белым жакетом с откровенными разрезами на завязках. Примечательно, что артистка отказалась от лифчика, засветив прелести. А потом Коку подвесили на тросах. Она едва прикрыла сокровенное.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что она выглядит очень привлекательно. «Ого, уже летает», «Какой крутой образ», «А трусики не забыла?», «Это опасный наряд», «Ох, какая леди в белом», «Словно колбаска в сетке в этом жакете с нитками», — стали писать в Сети.