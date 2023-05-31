Очарование с мамиными глазами: Лиза Арзамасова поделилась милыми кадрами с подросшим сыном от Ильи Авербуха

Звезда театра и кино Лиза Арзамасова уже почти два года наслаждается статусом мамы маленького мальчика. Ее сыну Леве от Ильи Авербуха в августе исполнится два года. Он растет очаровательным малышом и копией своей мамы.

В телеграм-канале Лиза Арзамасова периодически делится коротенькими видео с участием наследника Левы, всякий раз умиляя своих подписчиков.

На этот раз Лиза Арзамасова запечатлелась с Левой на террасе дома. Звездная мама и ее сынишка играют с домашними питомцами — двумя собаками.

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