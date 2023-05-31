Пополневшая Бузова оголила свои «спелые прелести» на камеру: еще и без стеснения расстегнула ширинку

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Целых 19 лет она строит карьеру на телевидении. Зачастую артистка появляется на публике в откровенных нарядах. Она не скрывает, что любит привлекать к себе внимание. Но недавно звезда поправилась. Она заверяет, что ей комфортно в таком весе, но порой ходит в спортзал.
Теперь Ольга приехала в Санкт-Петербург. Она участвует в спектакле «Мужчины нарасхват». На этот раз артистка решила снять видео в гримерке. Она неожиданно предстала в кружевном лифчике, которые подчеркнула налившийся бюст. Более того, телеведущая расстегнула ширинку и стала вилять бедрами, на которых джинсы держались без застежки. Бузова показала мягкий живот.
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Поклонники удивились тому, как выглядит звезда. Многие отметили, что она стала весьма мощной.
«Как раздобрела», «Ой, вот это мощные формы», «Грудь стала еще больше», «Это впечатляет», «Живот уже не помещается», «Вид женщины, которая любит поесть», — стали писать в Сети.