«Открываем интересные места»: Галкин* устроил велопрогулку с подросшим сыном Гарри в Израиле (видео)

На этот раз Галкин* устроил велопрогулку с девятилетним сыном. Раньше он часто катался на велосипеде в деревне Грязь. Теперь вместе с Гарри артист проводит время в Израиле, изведывая новые места. Обычно они катались до пляжа, а теперь оказались в парке. Наследник Примадонны предстал в шортах и футболке. Он помахал в камеру.

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