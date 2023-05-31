«Открываем интересные места»: Галкин* устроил велопрогулку с подросшим сыном Гарри в Израиле (видео)

Максим Галкин* уже давно стал знаменитым. Он продолжает выступать на сцене. Артист в свои 46 лет успевает не только гастролировать, но и растить двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что в последнее время большую часть забот на себя взяла Алла Пугачева. Она живет с ними в Израиле. Но на днях юморист вернулся с гастролей и воссоединился с семьей.
На этот раз Галкин* устроил велопрогулку с девятилетним сыном. Раньше он часто катался на велосипеде в деревне Грязь. Теперь вместе с Гарри артист проводит время в Израиле, изведывая новые места. Обычно они катались до пляжа, а теперь оказались в парке. Наследник Примадонны предстал в шортах и футболке. Он помахал в камеру.
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«Интересные места мы открываем во время наших велосипедных прогулок», — отметила Максим*.
«Всем привет! Смотрим за птицами в парке», — пояснил мальчик.
«Вот такое место для наблюдения за птицами!» — отметил юморист.
«Здесь они тебя не пугаются, если голову не высовываешь», — признался Гарри.
Поклонники были рады новым кадрам. Многие заметили, что сын звездной пары стал еще выше. «Каникулы должны быть только такими — с открытиями, что мир прекрасен!», «Отличный папа», «Какой Гарри высокий», «Какие же вы классные открыватели», «Ой, какие вы уже большие», — стали писать в Сети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.