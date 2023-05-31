Пошла жара: по пояс голый Антон Гусев водрузил на плечи полуобнаженную возлюбленную

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец уже несколько месяцев встречается с новой девушкой по имени Яна.

Судя по всему, в этой паре царит полное взаимопонимание. Антон Гусев и Яна, очевидно, на одной волне.

В эти дни влюбленные устроили себе отдых за городом, во время которого решились на смелый эксперимент, доказывающий, что оба находятся в прекрасной физической форме.

Антон Гусев, раздевшись по пояс, водрузил себе на плечи Яну, которая полуобнажена. На девушке купальник телесного оттенка. Пара устроила настоящую жару, приняв красивую позу.

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