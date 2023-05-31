Валя Карнавал в шелковых шортиках щегольнула на кухне: козырнула изящными формами во всей красе

Валя Карнавал несколько лет назад стала знаменитой. Она регулярно появляется на публике в смелых нарядах. Блогерша продолжает выпускать новые треки и снимать видео для соцсетей. На этот раз она призналась, что переживает кризис в отношениях с женихом Сашей Стоуном. Пара перестала жить вместе. После этого звезда стала чаще делится пикантными кадрами.
Обычно Валя красуется в модных нарядах. Но 31 мая она предпочла поделиться домашним видео. Блогерша начала день с того, что новый букет цветов поместила в вазу с водой. Она щегольнула на кухне в шелковых шортах и белой майке. Карнавал оголила изящные бедра. Кроме того, она была без макияжа.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Карнавал. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ой, какая хорошенькая», «Сама милота», «Хочется всегда видеть в таком непринужденном виде», «Какая точеная фигурка», «Прям есть на что посмотреть», «Девочка-конфетка», — стали писать пользователи Сети.