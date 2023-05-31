Валя Карнавал в шелковых шортиках щегольнула на кухне: козырнула изящными формами во всей красе

Обычно Валя красуется в модных нарядах. Но 31 мая она предпочла поделиться домашним видео. Блогерша начала день с того, что новый букет цветов поместила в вазу с водой. Она щегольнула на кухне в шелковых шортах и белой майке. Карнавал оголила изящные бедра. Кроме того, она была без макияжа.

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