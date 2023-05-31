Сразу после душа: влажная Наталья Рудова обнажилась, прикрывшись лишь полотенцем

На этот раз Рудова решила поделиться личными кадрами. Она запечатлелась сразу после душа. Актриса предстала обнаженной. Она прикрыла свои прелести полотенцем. При этом блондинка была еще мокрая. С ее волос стекала вода. Наталья придержала рукой ткань, засветив свою «ложбинку греха».

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