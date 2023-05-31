Сразу после душа: влажная Наталья Рудова обнажилась, прикрывшись лишь полотенцем

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Она стала известной, снявшись во многих картинах, включая сериал «Татьянин день». Блондинка зачастую предстает в смелых образах в обычной жизни. В свои 39 лет она активно следит за фигурой. Звезда предпочитает не скрывать достоинства.
На этот раз Рудова решила поделиться личными кадрами. Она запечатлелась сразу после душа. Актриса предстала обнаженной. Она прикрыла свои прелести полотенцем. При этом блондинка была еще мокрая. С ее волос стекала вода. Наталья придержала рукой ткань, засветив свою «ложбинку греха».
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Поклонники были удивлены. Многие отметили, что Наталья даже без косметики выглядит свежо.
«Ой, прям после душа», «Голая на камеру снимается прям часто», «А зачем полотенце, если все уже видели?», «Очень хороша без макияжа». «Это так будоражит», — стали писать в Сети.