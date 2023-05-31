СМИ: певица Земфира* стала гражданкой Франции

Певица Земфира*. Фото: Global Look Press

Известная певица Земфира* получила паспорт еще одной страны.

СМИ сообщают, что певица Земфира* получила французское гражданство. Вокалистка уже больше года живет в Париже, куда перебралась зимой 2022 года. 

Во Францию Земфира* уехала вслед за актрисой Ренатой Литвиновой, с которой очень дружна.

Они вместе учредили компанию под названием «Рената».

На каком основании певица Земфира* получила гражданство страны ЕС, не уточняется.

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Напомним, певица Земфира* сейчас пытается через суд избавиться от статуса иноагента, который получила в феврале 2023 года.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам телеграм-канала SHOT

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