СМИ: певица Земфира* стала гражданкой Франции

СМИ сообщают, что певица Земфира* получила французское гражданство. Вокалистка уже больше года живет в Париже, куда перебралась зимой 2022 года.

Во Францию Земфира* уехала вслед за актрисой Ренатой Литвиновой, с которой очень дружна.

Они вместе учредили компанию под названием «Рената».

На каком основании певица Земфира* получила гражданство страны ЕС, не уточняется.

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