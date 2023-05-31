Нюша разделась до лифчика: бесстыдно оголила свои прелести в уборной

Нюша много лет строит карьеру в шоу-бизнесе. Она остается одной из самых известных персон в России. Певица стала жить в Дубае после рождения второго ребенка. Она в последние месяцы стала активно заниматься спортом. Артистка похудела и стала появляться на публике в смелых нарядах.
На этот раз Нюша решила сделать горячее селфи. Она сняла блузку в уборной и покрасовалась у зеркала. Певица предстала в шортах и алом лифчике. Она оголила свои прелести и похвасталась тонкой талией. При этом артистка была без макияжа. Она собрала волосы в небрежный пучок.
«Заряжаюсь на продуктивный день», — отметила звезда.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ой, разделась», «А зачем такие фото замужней?», «Все так плохо», «Стала стройной», «Все же без косметики другое лицо», «Какое яркое белье», «Это прям пикантно», «Может, фото мужу хотела отправить, а в итоге выложила?» — стали писать в Сети.