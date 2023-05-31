Нюша разделась до лифчика: бесстыдно оголила свои прелести в уборной

На этот раз Нюша решила сделать горячее селфи. Она сняла блузку в уборной и покрасовалась у зеркала. Певица предстала в шортах и алом лифчике. Она оголила свои прелести и похвасталась тонкой талией. При этом артистка была без макияжа. Она собрала волосы в небрежный пучок.

«Заряжаюсь на продуктивный день», — отметила звезда.

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