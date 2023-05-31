Вот-вот лопнет: Рита Керн из «Дома-2» кокетливо расстегнула верхние пуговки, чтобы обнажить грудь восьмого размера — ух, какая!

Бывшая участница «Дома-2», дочь священника Рита Керн поклонникам проекта запомнилась главным образом благодаря своей внушительной груди. Из-за вмешательств бюст Риты Керн достиг восьмого размера и теперь именно он — главное достоинство эффектной брюнетки.

Рита Керн выбирает одежду, которая подчеркивает ее пышные формы. На этот раз она облачилась в платье-рубашку с принтом в виде зебры и не стала застегивать верхние пуговицы. Они просто не сходятся.

Наряд так плотно обхватывает грудь Риты Керн, что, кажется, вот-вот лопнет.

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