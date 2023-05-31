83-летний Аль Пачино вновь станет отцом

Артист с мировым именем, звезда культового голливудского фильма «Крестный отец», 83-летний Аль Пачино через пару месяцев вновь станет отцом. Малыша Аль Пачино подарит его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла.
Пара пока от официальных комментариев по случаю предстоящего пополнения воздерживается, но то, что беременность существует, скрывать уже невозможно. На снимках папарацци отчетливо видно, что животик избранницы Аль Пачино достиг уже довольно внушительных размеров.
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Будущий малыш станет четвертым ребенком 83-летнего Аль Пачино. У знаменитости есть трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мэри от бывшей подружки Джен Таррант и 22-летние близнецы Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело.
Нур Альфалла и Аль Пачино впервые увидели вместе в 2022 году, но, по некоторым данным, их роман длится уже с 2020 года.
По материалам litekp.ru