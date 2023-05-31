83-летний Аль Пачино вновь станет отцом

Будущий малыш станет четвертым ребенком 83-летнего Аль Пачино. У знаменитости есть трое взрослых детей: 33-летняя дочь Джули Мэри от бывшей подружки Джен Таррант и 22-летние близнецы Оливия и Антон от актрисы Беверли Д’Анджело.

Нур Альфалла и Аль Пачино впервые увидели вместе в 2022 году, но, по некоторым данным, их роман длится уже с 2020 года.

По материалам litekp.ru