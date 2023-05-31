Похудел и осунулся: как сейчас выглядит шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров*, уехавший во Францию

Сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Кухня», актер Дмитрий Назаров* несколько месяцев назад со скандалом покинул Россию.

Вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой Дмитрий Назаров* переехал во Францию. Десять лет назад пара приобрела виллу на Лазурном берегу, в Каннах.

Но судя по всему, красивая и обеспеченная старость в мечтах актеров выглядела все-таки немного по-другому. Во Франции Дмитрий Назаров* перебивается случайными заработками, выступая в небольших залах.

Как отмечают поклонники, за последнее время Назаров* заметно сдал, похудел и осунулся.

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