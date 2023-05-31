Похудел и осунулся: как сейчас выглядит шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров*, уехавший во Францию

Сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Кухня», актер Дмитрий Назаров* несколько месяцев назад со скандалом покинул Россию.
Вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой Дмитрий Назаров* переехал во Францию. Десять лет назад пара приобрела виллу на Лазурном берегу, в Каннах.
Но судя по всему, красивая и обеспеченная старость в мечтах актеров выглядела все-таки немного по-другому. Во Франции Дмитрий Назаров* перебивается случайными заработками, выступая в небольших залах.
Как отмечают поклонники, за последнее время Назаров* заметно сдал, похудел и осунулся.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Дмитрий Назаров* и Ольга Васильева. Фото: скрин соцсети
Напомним, работы в России Дмитрий Назаров* лишился из-за своих скандальных высказываний.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.