Похудел и осунулся: как сейчас выглядит шеф из сериала «Кухня» Дмитрий Назаров*, уехавший во Францию

Дмитрий Назаров*. Фото: Global Look Press

Актер Дмитрий Назаров* запечатлелся с женой Ольгой Васильевой на фоне вилл в Каннах.

Сыгравший одну из главных ролей в популярном сериале «Кухня», актер Дмитрий Назаров* несколько месяцев назад со скандалом покинул Россию.

Вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой Дмитрий Назаровпереехал во Францию. Десять лет назад пара приобрела виллу на Лазурном берегу, в Каннах.

Но судя по всему, красивая и обеспеченная старость в мечтах актеров выглядела все-таки немного по-другому. Во Франции Дмитрий Назаров* перебивается случайными заработками, выступая в небольших залах.

Как отмечают поклонники, за последнее время Назаров* заметно сдал, похудел и осунулся.

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Дмитрий Назарови Ольга Васильева. Фото: скрин соцсети

Напомним, работы в России Дмитрий Назаров* лишился из-за своих скандальных высказываний.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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