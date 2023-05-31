«Я пока в шоке»: Ольга Бузова получила необычное предложение руки и сердца

Однако 31 мая Ольга огорошила поклонников. Она призналась, что получила предложение руки и сердца. Артистка выложила фото, где улыбается от счастья. Кадр был сделан на съемках для канала ТНТ, где она отметилась в леопардовом платье. Бузова не стала раскрывать все подробности.

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