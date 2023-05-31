«Я пока в шоке»: Ольга Бузова получила необычное предложение руки и сердца

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась неожиданной новостью.

Ольга Бузова почти 7 лет назад развелась с Дмитрием Тарасовым. После этого ее карьера пошла в гору. Однако телеведущая долго не могла обрести вторую половинку. После тяжелого расставания с блогером Давой она решила вообще не говорить о личной жизни. Однако иногда она хвасталась, что ходит на свидания.

Однако 31 мая Ольга огорошила поклонников. Она призналась, что получила предложение руки  и сердца. Артистка выложила фото, где улыбается от счастья. Кадр был сделан на съемках для канала ТНТ, где она отметилась в леопардовом платье. Бузова не стала раскрывать все подробности. 

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«На днях мне сделали самое необычное предложение. Но все не так просто. Я пока в шоке, но скоро все расскажу», — написала звезда.

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Поклонники предположили, что Ольга лукавит и ей сделали деловое предложение. Другие вспомнили, что этой весной телеведущая на отдыхе в Европе была замечена с таинственным незнакомцем. Они заподозрили, что он и может быть женихом артистки. 

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