Вся семья на одном фото: Саша Савельева с мужем и сыном предстала у Стены Плача в Израиле — попросила о главном

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Саша Савельева дала понять, что почти все, о чем она попросила тогда у Стены Плача в Иерусалиме, за эти годы сбылось.