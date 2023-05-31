Вся семья на одном фото: Саша Савельева с мужем и сыном предстала у Стены Плача в Израиле — попросила о главном

Певица Саша Савельева и актер Кирилл Сафонов вместе с трехлетним сыном Лео сейчас находятся в Израиле. Пара посетила Иерусалим, и Саша Савельева в микроблоге предалась воспоминаниям о том, как в 2009 году была в этих местах впервые с будущим мужем. Тогда их роман с Кириллом Сафоновым был на этапе начала, но с пониманием, что продолжение будет.
«Он привез меня знакомить с самыми близкими людьми — со своей семьей. Мамой, сестрами, дочкой, племянниками. На тот момент мы встречались около пары месяцев. Но уже понимали, что нас ждет совместное будущее. Так бывает, когда и правда ты чувствуешь, что это «твой человек», — поделилась Саша Савельева.
Кирилл Сафонов и Саша Савельева с подросшим сыном Лео. Фото: соцсети
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Саша Савельева дала понять, что почти все, о чем она попросила тогда у Стены Плача в Иерусалиме, за эти годы сбылось.
«Что я тогда попросила? Здоровье. Семью. Детей. Вдохновения для любимой профессии. Ощущения гармонии с внутренним и внешним миром. И вот спустя эти годы я снова перед ней. Стою, думаю, молюсь. Мои желания не сильно изменились, но к ним прибавилось еще одно, очень важное», — добавила Саша Савельева.