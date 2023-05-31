«Придется переступить»: Михайлов сделал заявление о сбежавших актерах

Известный актер и президент ХХ Международного Забайкальского кинофестиваля в Чите Александр Михайлов высказался о звездах, которые на фоне сложной политической ситуации сбежали из России.

«Простить можно, но обнять нельзя. Простим, конечно, простим их… Но вряд ли удастся их обнять, хотя, может, придется переступить и через это. И обязательно в России будет мир!» — заявил он.

Звезда фильма «Любовь и голуби» также отметил, что в нашей стране нужно создать аналог американской премии «Оскар».

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