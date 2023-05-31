Голышок с протертым затылком: Ефременкова подловила одного из сыновей-близнецов на руках у Мондезира — уже так подрос

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир расстались, но продолжают общение, поскольку у пары двое сыновей-близнецов.

Мондезир гуляет с сыновьями, сопровождает Юлию Ефременкову, когда она идет с близнецами в поликлинику, и проводит время с малышами в бассейне.

Накануне молодые родители привели Кристиана и Даниэля на второе занятие по плаванию. В микроблоге Юлия Ефременкова разместила кадры, на которых показала фрагменты тренировки.

Сначала на видео появился Мондезир, прижимающий к себе одного из мальчиков. Кроха голенький, в одних подгузниках, и у него все еще протертый затылок. Между тем, уже заметно, что малыши хорошо подросли.

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