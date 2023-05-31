Наталья Рудова в платье не по размеру оголила «спелую» грудь: без лифчика игриво засветила интимное

Наталья Рудова уже давно стала известной актрисой. Она предпочитает скрывать личную жизнь. Порой блондинка облачается в смелые наряды. Она в 39 лет активно следит за фигурой. Артистка порой хвастается своими формами. На днях она красовалась в топике, демонстрируя плоский живот.
Примечательно, что недавно Рудова отдохнула на Бали. Она провела время на курорте. Актриса выложила фото, сделанное на пляже. Она была в черном платье на тонких бретельках. Рубашка блондинка сползла с плеча. Она предпочла не поправлять наряд. Наталья оголила грудь в декольте не по размеру.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Наталья. Многие отметили, что она выглядит очень соблазнительно. «Ох, вот это красотища», «Какие прелести», «Спелая такая», «Просто бесподобно», «Лифчик вам не нужен», «Есть чем любоваться», — стали писать подписчики.