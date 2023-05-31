Наталья Рудова в платье не по размеру оголила «спелую» грудь: без лифчика игриво засветила интимное

Примечательно, что недавно Рудова отдохнула на Бали. Она провела время на курорте. Актриса выложила фото, сделанное на пляже. Она была в черном платье на тонких бретельках. Рубашка блондинка сползла с плеча. Она предпочла не поправлять наряд. Наталья оголила грудь в декольте не по размеру.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».