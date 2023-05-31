Каким стал 63-летний Дмитрий Харатян: впервые за долгое время появился в свете - трудно узнать (фото)

Дмитрий Харатьян стал неузнаваемым в свои 63 года. Народный артист давно не появлялся в свете, однако нашел время и возможность предстать на ХХ Международном Забайкальском фестивале в Чите.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На багуловой дорожке Дмитрий Характьян предстал в компании Алики Смеховой. Актер выглядел изысканно, элегантно, но в нем с трудом узнавался прежний «гардемарин».

Дмитрий Харатьян из-за отечности век стал непохожим на себя в пору съемок картины «Гардемарины, вперед!». Впрочем, время нельзя остановить.