Никита Джигурда откровенно признался в своих чувствах к Наташе Королевой

Актер и певец Никита Джигурда передал свои поздравления с юбилеем Наташе Королевой, не пожалев для этого теплых слов.
«Богиня Королева, все та же девочка! Я люблю Наташу… Буду поднимать тосты за здоровье Наташеньки!..» - сказал Джигурда.
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Он добавил, что очень дорожит дружбой с Наташей и ее мужем – танцовщиком Тарзаном (Сергеем Глушко).
«Я любуюсь этой парой. В шоу-бизнесе многое бывает по уговору, а есть настоящие пары», - приводит слова Джигурды издание «РИА ФАН».