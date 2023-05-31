Никита Джигурда откровенно признался в своих чувствах к Наташе Королевой

Никита Джигурда. Фото: Global Look Press

По словам Никиты Джигурды, он высоко ценит многолетнюю дружбу с певицей.

Актер и певец Никита Джигурда передал свои поздравления с юбилеем Наташе Королевой, не пожалев для этого теплых слов.

«Богиня Королева, все та же девочка! Я люблю Наташу… Буду поднимать тосты за здоровье Наташеньки!..» - сказал Джигурда.

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Он добавил, что очень дорожит дружбой с Наташей и ее мужем – танцовщиком Тарзаном (Сергеем Глушко).

«Я любуюсь этой парой. В шоу-бизнесе многое бывает по уговору, а есть настоящие пары», - приводит слова Джигурды издание «РИА ФАН».

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