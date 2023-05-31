«Еще немного постройнела»: исхудавшая Волочкова в боди засветила выпирающие бугорки – 47 лет, а туда же

Звезда балета, 47-летняя Анастасия Волочкова находится в прекрасной физической форме. Балерина до сих пор выступает на сцене. А чтобы добиться субтильности, отказывает себе в еде.

В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком в боди салатового оттенка, который подчеркнул все манящие бугорки 47-летней балерины.