«Еще немного постройнела»: исхудавшая Волочкова в боди засветила выпирающие бугорки – 47 лет, а туда же

Звезда балета, 47-летняя Анастасия Волочкова находится в прекрасной физической форме. Балерина до сих пор выступает на сцене. А чтобы добиться субтильности, отказывает себе в еде.
В микроблоге Анастасия Волочкова поделилась снимком в боди салатового оттенка, который подчеркнул все манящие бугорки 47-летней балерины.
«Я, кажется, еще немного постройнела. Но чувствую себя в отличной форме и легкости! Секрета нет. Много физической нагрузки и практически отсутствие еды. Вчера, например, поела один раз в день. Бульон и маленький кусочек отварного цыпленка. Позавчера тоже. Мне хватает такого рациона. Потому что, на самом деле, энергия не в пище (особенно не в тяжелой), а в пространстве! В гармонии, радости и любви!» - высказалась Анастасия Волочкова под фото.
Анастасия Волочкова в боди. Фото: соцсети
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Поклонники Анастасии Волочковой восхитились ее стройностью, но попросили балерину быть осторожнее и не отказываться от еды.