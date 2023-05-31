Страстно держит за колено: бывший муж Полины Гагариной проводит время с экс-возлюбленной Павла Табакова

На этот раз Дмитрий заинтриговал поклонников. Этой весной он устроил фотосессию для Софьи Синицыной, которая является бывшей возлюбленной Павла Табакова и растит дочку, рожденную от него. Но она предстала в свадебном платье с бывшим мужем Гагариной, и под фото была яркая надпись: «Я сказала «Да».

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