Страстно держит за колено: бывший муж Полины Гагариной проводит время с экс-возлюбленной Павла Табакова

Дмитрий Исхаков долгое время был в браке с Полиной Гагариной. Певица даже родила от него дочку Мию. Однако в 2021 году супруги развелись. Между ними были конфликты, но так давно они увиделись на день рождения наследницы и были весьма дружелюбны. А теперь появились слухи, что экс-избранник звезды закрутил новый роман.
На этот раз Дмитрий заинтриговал поклонников. Этой весной он устроил фотосессию для Софьи Синицыной, которая является бывшей возлюбленной Павла Табакова и растит дочку, рожденную от него. Но она предстала в свадебном платье с бывшим мужем Гагариной, и под фото была яркая надпись: «Я сказала «Да».
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Софья Синицына и Дмитрий Исхаков. Фото: соцсети звезды
Они снова подогрели слухи, что между ними не просто дружба. Исхаков вышел с ней в свет. Он держал страстно избранницу за коленку в публичном месте. А на другом снимке они пылко обнимались. Экс-супруг Гагариной демонстрирует симпатию артистке. Он делает Софье комплименты и ставит сердечки в соцсетях.
«С ней у меня горизонт всегда слегка завален», — написал Дмитрий под фото актрисы.
Напомним, что фотограф старше Синицыной на 17 лет. По всей видимости, такая разница в возрасте их не смущает. Но пока они лишь интригуют фанатов, не подтверждая, что между ними роман.
Софья Синицына и Дмитрий Исхаков. Фото: соцсети звезды