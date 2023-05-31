Мария Машкова о конфликте с папой: «Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!»

Актриса Мария Машкова, живущая в США, поддержала дочь телеведущего Владимира Соловьева Екатерину. Обе молодые женщины не разделяют взглядов своих именитых отцов.

«Можно любить своего отца безусловно, но не предавать себя!» — уверенно заявила Мария Машкова.

Актриса разорвала отношения со своим отцом, известным актером и театральным деятелем Владимиром Машковым больше года назад. Мария Машкова и ее родитель фактически на публике выяснили, что у них разные взгляды на происходящие события. Сейчас Мария Машкова уверена, что время расставит все по своим местам.

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