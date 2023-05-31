Слишком молодое лицо: как сейчас выглядит 41-летняя звезда фильма «Турецкий гамбит» Ольга Красько

В Чите проходит ХХ Международный Забайкальский кинофестиваль. Традиционно звезды отечественного кинематографа прошлись не по красной, а по багуловой дорожке.

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Взгляды публики и фотокорреспондента сайта Teleprogramma.pro был прикован к 41-летней звезде фильма «Турецкий гамбит» Ольге Красько.

Актрисе, похоже, удалось раскрыть секрет вечной молодости. Роскошные рыжие волосы обрамляли совсем юное лицо знаменитости, платье подчеркивало ее стройность.

Ольга Красько вышла на дорожку с мужем, членом правительства Бурятии Вадимом Петровым, с которым она познакомилась в 2015 году на этом же фестивале. Пара воспитывает двоих сыновей, также у Ольги Красько есть дочь Олеся от режиссера Джаника Файзиева.