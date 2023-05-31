Ксения Бородина появилась на премьере с эффектным мужчиной

Ксения Бородина заставила всех говорить о себе, появившись на премьере под ручку с неизвестным молодым человеком. Впрочем, телеведущая пояснила, что романа между ними нет – это ее стилист, с которым она знакома вот уже два года.
Стало известно имя загадочного спутника звезды «Дома 2» – Алеко Надерян. Он и прежде не раз появлялся на публике в качестве сопровождающего известных девушек – например, Анастасии Решетовой, подруги Тимати.
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«Если бы мне было лет 25 и написали о романе, я, может быть, стала бы звонить журналистам и говорить: «Прекратите это писать». Но сейчас уже проще отношусь. Это не мой молодой человек, это мой стилист, мой приятель и хороший друг. Люди так редко меня видят в последние два года в обществе мужчин, после того как я развелась, поэтому, конечно, если рядом со мной видят мужчину, то сразу хотят приписать какой-то роман. Алеко сам по себе личность, все его прекрасно знают», – приводит слова Ксении издание «МК».