«Левый глаз «сонный», а что с подбородком?»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: соцсети

Примадонна совершенно не похожа на себя.

Хейтеры недоумевают, рассматривая свежее фото Аллы Пугачевой. Настолько она изменилась. Примадонна не похожа на себя. Многие уверены, что это последствия перенесенных ранее пластических операций. Фанаты обратили внимание на то, что у Аллы Борисовны как-то странно выглядит левый глаз — он как будто опущен. То ли веко поплыло, то с фотошопом перемудрили.

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Алла Пугачева обняла Максима Галкина*. Фото: личный архив

«Левый глаз «сонный», а что с подбородком?», «Скоро Галкин будет выглядеть старше Пугачевой!», «Наконец-то рядом! Такие красивые!! Спасибо за долгожданное фото», «От Аллы ничего нет, пора выставлять себя настоящую, а не школьницу», «Максим, надо было еще себя отфотошопить», «Как хорошо, что вы с бабулей уехали», «Всем так выглядеть как Алла», «Мать и дитя!», «Один глаз похудел больше другого», — пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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