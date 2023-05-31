«Левый глаз «сонный», а что с подбородком?»: как сейчас выглядит 74-летняя Пугачева в Израиле

Хейтеры недоумевают, рассматривая свежее фото Аллы Пугачевой. Настолько она изменилась. Примадонна не похожа на себя. Многие уверены, что это последствия перенесенных ранее пластических операций. Фанаты обратили внимание на то, что у Аллы Борисовны как-то странно выглядит левый глаз — он как будто опущен. То ли веко поплыло, то с фотошопом перемудрили.

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