«Главное, чтобы было качество»: Михайлов ответил на вопрос о создании аналога Оскара в России

31 мая стартовал ХХ Международный Забайкальский кинофестиваль в Чите. Мероприятие будет проходить до 4 июня.

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Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов в ходе пресс-конференции прокомментировал инициативу о создании аналога кинопремии Оскар в России. Об этом рассказал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

Напомним, из-за санкций российским кинематографистам отказано в участии в данном мероприятии.

78-летний народный артист заметил, что аналог не так важен для россиян. И восхитился, что несмотря на непростое время, кинематографисты и зрители с удовольствием собираются на отечественных фестивалях. Актер уверен, что самое главное — это создание хороших фильмов и уютной атмосферы на фестивалях, а какой у них будет статус — второстепенно.

«Премии премиями, но главное, чтобы было качество хорошее. Атмосфера должна быть здесь хорошей», — высказался Михайлов об идее создания Евразийской киноакадемии, отечественного ответа Оскара.

Источник: teleprogramma.pro