Куркова тайно родила дочь от любимого: счастье случилось еще в марте

Актриса Равшана Ккркова сообщила поклонникам, что родила дочь. Событие произошло еще в марте, но только сейчас знаменитость решилась сделать публичное признание.

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Как знаменитости удалось скрыть от публики уже вторую беременность, остается только догадываться. Но нигде - ни в СМИ, ни в Сети - не просочилось ни одной фотографии Курковой с животиком.

Однако животик все-таки был, в личном блоге любимица публики предъявила его на снимке. Кто является отцом малышки - тоже пока тайна.

Напомним, малышка стала вторым ребенком у Курковой. В 2020 году у артистки родился сын Гаспар.