«Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые лица»: по Пугачевой прошлась жестко Поплавская

Яна Поплавская не смогла молчать, увидев Аллу Пугачеву на концерте «Машины времени» в Израиле. Артистку поразил внешний вид Примадонны, да и поступки сбежавшей знаменитости вызвали оторопь у «Красной Шапочки».
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«Мне всегда казалось, что в старости должно быть достоинство. В старости нет ничего оскорбительного и позорного, она приходит ко всем. Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые до неузнаваемости лица», — написала в личном блоге Поплавская.
Актриса заявила, что Алла Пугачева ничего не сделала для страны и людей. Она вспомнила, что звезда пыталась открыть «Школу талантов», но прикрыла ее из-за нерентабельности.
«Все в собственный карман, все для себя. Ни меценатства, ни значимых культурных программ и культурных инициатив. В 19 веке даже крестьяне, поднявшиеся на торговое, помогали деньгами развивали искусство. <…> Что сделали трясущиеся существа на сцене? Песни были хороши, но они их пели, чтобы заработать деньги для себя. Вот и пусть живут вне нашей страны. Мы успешно справляемся без них», — заявила Яна Поплавская.