«Старость позорят такие люди. Огромные животы, перешитые лица»: по Пугачевой прошлась жестко Поплавская

«Все в собственный карман, все для себя. Ни меценатства, ни значимых культурных программ и культурных инициатив. В 19 веке даже крестьяне, поднявшиеся на торговое, помогали деньгами развивали искусство. <…> Что сделали трясущиеся существа на сцене? Песни были хороши, но они их пели, чтобы заработать деньги для себя. Вот и пусть живут вне нашей страны. Мы успешно справляемся без них», — заявила Яна Поплавская.