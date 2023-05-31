Эмин Агаларов покинул компанию отца, в которой проработал 22 года

Стало известно, что певец Эмин Агаларов больше не является частью компании отца.

Артист и предприниматель ушел из компании Crocus Group, основанной Аразом Агаларовым.

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«Сейчас я развиваю очень много собственных бизнесов, таких как Sea Breeze, ресторанное направление, фитнес и другие. Объем работы стал настолько масштабным, что у меня больше нет возможности продолжать совмещать его с обязанностями в Crocus Group, так как проекты компании также требуют большого внимания и концентрации», – объяснил Эмин Агаларов.