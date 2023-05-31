Оля приедет?: Сестра Бузовой отпразднует день рождения в Турции

«Я забронировала для девочек мой любимый отель, они ко мне прилетят из Москвы, любимый, конечно же, Лена с Керимом. В общем, в кругу своих на берегу моря», – отметила Анна Бузова в личном микроблоге.

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К слову, пока непонятно, будут ли на торжестве Анны Бузовой ее мама и старшая сестра. Несмотря на прошлые разногласия, Анна продолжила общаться с сестрой.

В начале весны и сама Ольга Бузова говорила, что у нее нет обид на сестру. Вот только она соскучилась по родственнице. Телеведущая вспомнила, как весело было собираться женской частью ее большой семьи.