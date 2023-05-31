Настя Ивлеева распродает брендовые вещи после того, как поиграла в суде

Телеведущая Настя Ивлеева решила продать личные вещи из-за проигрыша в суде.
Напомним, основанная Ивлеевой ООО «Капельница групп» проиграла иск от бизнесмена Александра Мокрова. Настя Ивлеева должна отдать предпринимателю 15 млн 850 тысяч рублей. Компания знаменитости была обязана выплатить всю сумму до 31 октября 2022 года включительно. Однако Ивлеева не сделала этого. Поэтому Мокров подал на Ивлееву в суд повторно.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Теперь бывшая жена артиста Элджея отдает свои брендовые вещи на ресейл-платформе. Так как проиграла в суде 15 миллионов рублей. Ивлеева надеется продать вещей на 659 тысяч рублей. Блогерша отдает куртку за 190,5 тысяч рублей, кроссовки за 43 тысячи рублей и винтажный корсет за 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в телеграм-канале «Звездач».