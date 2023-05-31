Настя Ивлеева распродает брендовые вещи на ресейл-платформе

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Теперь бывшая жена артиста Элджея планирует продать свои брендовые вещи на ресейл-платформе и выручить 659 тысяч рублей. Блогерша отдает куртку за 190,5 тысяч рублей, кроссовки за 43 тысячи рублей и винтажный корсет за 30 тысяч рублей. Об этом рассказал телеграм-канале «Звездач».