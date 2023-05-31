Настя Ивлеева распродает брендовые вещи на ресейл-платформе

Телеведущая Настя Ивлеева решила продать некоторые личные вещи на ресейл-платформе.
Напомним, ранее основанная Ивлеевой ООО «Капельница групп» проиграла иск от бизнесмена Александра Мокрова. Настя Ивлеева должна отдать предпринимателю 15 млн 850 тысяч рублей. Компания знаменитости была обязана выплатить всю сумму до 31 октября 2022 года включительно. Однако Ивлеева не сделала этого. Поэтому Мокров подал на Ивлееву в суд повторно.
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Теперь бывшая жена артиста Элджея планирует продать свои брендовые вещи на ресейл-платформе и выручить 659 тысяч рублей. Блогерша отдает куртку за 190,5 тысяч рублей, кроссовки за 43 тысячи рублей и винтажный корсет за 30 тысяч рублей. Об этом рассказал телеграм-канале «Звездач».